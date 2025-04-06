Без сенсаційної дебютантки: визначилися фіналістки на турнірі WTA у Боготі

Стали відомі фіналістки на турнірі серії WTA 250 у колумбійській Боготі. Ними стали полька Катажина Кава (223) та місцева спортсменка Каміла Осоріо (54).

Кава у півфіналі обіграла 16-річну американку Джульєту Пареху (550), яка вперше у кар'єрі зіграла в основі турніру WTA.

Полька вдруге вийшла у фінал на рівні Туру і титулів поки не має.

Відеоогляд матчу Кава – Пареха

Осоріо перемогла аргентинку Хулію Рієру – 6:4, 7:5 і захищатиме у Боготі свій минулорічний титул. В її активі також тріумф на цьому домашньому турнірі у 2021 році. Загалом це для неї буде п'ятий фінал.

Відеоогляд матчу Осоріо – Рієра

Катажина Кава та Каміла Осоріо раніше жодного разу не зустрічалися між собою.

Нагадаємо, що Джульєта Пареха стала наймолодшою півфіналісткою турніру WTA з 2019 року.