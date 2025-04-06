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Без сенсаційної дебютантки: визначилися фіналістки на турнірі WTA у Боготі

Станіслав Матусевич — 6 квітня 2025, 11:55
Без сенсаційної дебютантки: визначилися фіналістки на турнірі WTA у Боготі
Джульєта Пареха
Copa Colsanitas

Стали відомі фіналістки на турнірі серії WTA 250 у колумбійській Боготі. Ними стали полька Катажина Кава (223) та місцева спортсменка Каміла Осоріо (54).

Кава у півфіналі обіграла 16-річну американку Джульєту Пареху (550), яка вперше у кар'єрі зіграла в основі турніру WTA.

Полька вдруге вийшла у фінал на рівні Туру і титулів поки не має.

Відеоогляд матчу Кава  Пареха

Осоріо перемогла аргентинку Хулію Рієру  6:4, 7:5 і захищатиме у Боготі свій минулорічний титул. В її активі також тріумф на цьому домашньому турнірі у 2021 році. Загалом це для неї буде п'ятий фінал.

Відеоогляд матчу Осоріо  Рієра

Катажина Кава та Каміла Осоріо раніше жодного разу не зустрічалися між собою.

Нагадаємо, що Джульєта Пареха стала наймолодшою півфіналісткою турніру WTA з 2019 року.

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