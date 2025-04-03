Болгарський тенісист отримав дискваліфікацію за влучання м'ячем у голову суперника
Александер Донськи
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Болгарський тенісист Александер Донськи під час парного чвертьфіналу челенджера в італійській Барлетті після програного розіграшу з розпачу вдарив по м'ячу й влучив у голову свого суперника.
На корт було викликано доктора та супервайзера турніру, які після консультацій з арбітром на вишці ухвалили рішення про дискваліфікацію болгарина.
Таким чином, суперники Донськи та індійця Сіддханта Бантхія, італійська пара Сімоне Агостіні/Джанлука Каденассо пройшла до півфіналу турніру.
Нагадаємо, що українець Віталій Сачко в одиночному розряді змагань у Барлетті вийшов до чвертьфіналу.