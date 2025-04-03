Болгарський тенісист отримав дискваліфікацію за влучання м'ячем у голову суперника

Болгарський тенісист Александер Донськи під час парного чвертьфіналу челенджера в італійській Барлетті після програного розіграшу з розпачу вдарив по м'ячу й влучив у голову свого суперника.

На корт було викликано доктора та супервайзера турніру, які після консультацій з арбітром на вишці ухвалили рішення про дискваліфікацію болгарина.

Alexander Donski was defaulted earlier after smashing the ball in frustration following a missed break point, accidentally hitting his opponent Simone Agostini in the head.



Physio came on court, supervisor and umpire decided to disqualify him.



🎥: @ATPChallenger pic.twitter.com/FeDGt0ccCi — edgeAI (@edgeAIapp) April 3, 2025

Таким чином, суперники Донськи та індійця Сіддханта Бантхія, італійська пара Сімоне Агостіні/Джанлука Каденассо пройшла до півфіналу турніру.

Нагадаємо, що українець Віталій Сачко в одиночному розряді змагань у Барлетті вийшов до чвертьфіналу.