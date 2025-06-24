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Визначилася суперниця Світоліної по другому колу турніру в Бад-Гомбурзі

Станіслав Матусевич — 24 червня 2025, 14:04
Визначилася суперниця Світоліної по другому колу турніру в Бад-Гомбурзі
Еліна Світоліна
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Бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Мая (21) стала суперницею Еліни Світоліної (14) по другому колу турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У першому раунді змагань Хаддад Мая обіграла американку Ешлін Крюгер (31), яка потрапила в основну сітку в статусі "лакі-лузера".

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Bad Homburg Open WTA 500
Бад-Гомбург, Німеччина, трава
Призовий фонд: $1,064,510
Перше коло, 24 червня

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – Ешлін Крюгер (США) 6:1, 6:4

Світоліна та Хаддад Мая раніше не зустрічалися. Гра між ними відбудеться у середу, 25 червня, точний час стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс (24) у стартовому матчі турніру в Бад-Гомбурзі.

Еліна Світоліна WTA 500 Беатріс Хаддад Мая

Еліна Світоліна

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