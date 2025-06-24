Визначилася суперниця Світоліної по другому колу турніру в Бад-Гомбурзі

Бразильська тенісистка Беатріс Хаддад Мая (21) стала суперницею Еліни Світоліної (14) по другому колу турніру серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі. У першому раунді змагань Хаддад Мая обіграла американку Ешлін Крюгер (31), яка потрапила в основну сітку в статусі "лакі-лузера".

Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Bad Homburg Open – WTA 500

Бад-Гомбург, Німеччина, трава

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло, 24 червня

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія) – Ешлін Крюгер (США) 6:1, 6:4

Світоліна та Хаддад Мая раніше не зустрічалися. Гра між ними відбудеться у середу, 25 червня, точний час стане відомий пізніше.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елізе Мертенс (24) у стартовому матчі турніру в Бад-Гомбурзі.