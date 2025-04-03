Світоліна відвідала захід на честь другої річниці створення бригади НГУ "Хартія"

Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у заході з нагоди другої річниці створення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Світоліна відвідала прем'єру фільму "Рух почався", який було представлено на цій події.

Як відомо, Еліна фінансово підтримує бригаду "Хартія" від початку її створення.

"Хартія" – це про силу, відданість, братерство. Для мене велика честь бути вашим другом з перших днів.

Я дякую кожному з вас за мужність, за вибір боротися, за вибір жити – не лише для себе, а для всієї України. Моя безмежна повага. Моя нескінченна вдячність", – написала тенісистка в Instagram.