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Світоліна відвідала захід на честь другої річниці створення бригади НГУ "Хартія"

Станіслав Матусевич — 3 квітня 2025, 19:08
Світоліна відвідала захід на честь другої річниці створення бригади НГУ Хартія
Еліна Світоліна
Getty images

Перша ракетка України Еліна Світоліна взяла участь у заході з нагоди другої річниці створення 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія".

Світоліна відвідала прем'єру фільму "Рух почався", який було представлено на цій події.

Як відомо, Еліна фінансово підтримує бригаду "Хартія" від початку її створення.

"Хартія" це про силу, відданість, братерство. Для мене велика честь бути вашим другом з перших днів.

Я дякую кожному з вас за мужність, за вибір боротися, за вибір жити  не лише для себе, а для всієї України. Моя безмежна повага. Моя нескінченна вдячність",  написала тенісистка в Instagram.

Нагадаємо, у оновленому рейтинг-листі WTA Світоліна повернулася до двадцятки найкращих тенісисток світу.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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