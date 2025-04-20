Світоліна на церемонії нагородження в Руані: Слава Україні!

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в фіналі турніру в Руані над сербкою Ольгою Данилович.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Вітаю всіх (французькою)! На цьому моя французька закінчується. Думаю, Гаель може навчити мене ще кількох слів (сміється).

По-перше, вітаю Ольгу з її турніром, з усім сезоном, вітаю її команду з відмінною роботою. Я хочу подякувати всім спонсорам за те, що зробили проведення цього турніру можливим. Дійсно, це було неймовірно. Я грала на багатьох турнірах серії 250 і це той турнір, де ти дійсно хочеш бути і який хочеш виграти. Особливо, коли є такий прекрасний трофей і він сам є мотивацією його здобути.

Звісно, дякую всім уболівальникам, медичній команді, яка підтримувала наш здоровий стан, це дуже важливо. А також, звісно, спасибі глядачам, усім, хто приходив щодня і підтримував нас, це ви підштовхували нас грати краще і показувати справді гарний теніс. Звичайно, я також хочу подякувати моїй команді, яка щотижня зі мною. І також Гаелю, який приїхав (сміється).

І, звісно, тим українцям, які приходили на мої матчі та підтримували мене. Слава Україні!", – висловилася Світоліна.