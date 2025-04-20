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Світоліна на церемонії нагородження в Руані: Слава Україні!

Станіслав Матусевич — 20 квітня 2025, 22:38
Світоліна на церемонії нагородження в Руані: Слава Україні!
Еліна Світоліна
btu.org.ua

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свою перемогу в фіналі турніру в Руані над сербкою Ольгою Данилович.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Вітаю всіх (французькою)! На цьому моя французька закінчується. Думаю, Гаель може навчити мене ще кількох слів (сміється).

По-перше, вітаю Ольгу з її турніром, з усім сезоном, вітаю її команду з відмінною роботою. Я хочу подякувати всім спонсорам за те, що зробили проведення цього турніру можливим. Дійсно, це було неймовірно. Я грала на багатьох турнірах серії 250 і це той турнір, де ти дійсно хочеш бути і який хочеш виграти. Особливо, коли є такий прекрасний трофей і він сам є мотивацією його здобути.

Звісно, дякую всім уболівальникам, медичній команді, яка підтримувала наш здоровий стан, це дуже важливо. А також, звісно, спасибі глядачам, усім, хто приходив щодня і підтримував нас, це ви підштовхували нас грати краще і показувати справді гарний теніс. Звичайно, я також хочу подякувати моїй команді, яка щотижня зі мною. І також Гаелю, який приїхав (сміється).

І, звісно, тим українцям, які приходили на мої матчі та підтримували мене. Слава Україні!", висловилася Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна стала чемпіонкою турніру серії WTA 250, який проходив у французькому Руані. У фіналі українка перемогла Ольгу Данилович із Сербії.

Руан Еліна Світоліна WTA 250

Еліна Світоліна

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