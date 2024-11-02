Світоліна в ефірі CNN: Люди звикли до того, що ракети прилітають у 2 кілометрах від їхніх домівок
Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася враженнями від нещодавнього візиту у свою рідну Одесу, яка щодня потерпає від російських обстрілів.
Про жахи війни вона розповіла в ефірі одного з найпопулярніших американських телеканалів CNN.
"Так, це зовсім інша країна. Зараз моя країна переживає надзвичайно складні часи, адже війна триває вже майже 3 роки. Половина моєї родини все ще там. Сім'я мого дядька, моя бабуся все ще в Одесі. Їм дуже важко, тому що ракети прилітають щодня. Це дуже складно психологічно.
Я була в Україні та провела деякий час із моєю бабусею. Можу сказати вам, що це дуже небезпечне місце і дуже сумно бачити, що люди звикають до цього. Це дуже дивно, але я помітила, що люди звикли до того, що ракети прилітають у 2 кілометрах від їхніх домівок. Дуже сумно бачити це", – сказала Світоліна.
Нагадаємо, Еліна повернулася в Україну після US Open-2024. На Батьківщині тенісистка відсвяткувала 30-річний ювілей, а також деякий час відновлювалася після операції.