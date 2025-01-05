Грація, сила та історія українського спорту: Світоліна знялася у рекламі ювелірних виробів
Відома тенісистка Еліна Світоліна знялася у рекламі українського бренду ювелірних прикрас SOLO.
Спортсменка з'явилася у відеоролику в елегантній червоній сукні та з багатьма прикрасами на руках та тілі.
"Вона – грація, сила та історія українського спорту.
Еліна Світоліна, найтитулованіша тенісистка України, обирає вирощені українські діаманти – символ вишуканості, чистоти та незламності.
Те, що особливе, створене для тих, хто змінює світ", – йдеться у заяві бренду.
Нагадаємо, раніше WTA оновила рейтинг українських тенісисток.
Світоліна все ще займає 23 сходинку у світовому топі.