Грація, сила та історія українського спорту: Світоліна знялася у рекламі ювелірних виробів

Відома тенісистка Еліна Світоліна знялася у рекламі українського бренду ювелірних прикрас SOLO.

Спортсменка з'явилася у відеоролику в елегантній червоній сукні та з багатьма прикрасами на руках та тілі.

"Вона – грація, сила та історія українського спорту. Еліна Світоліна, найтитулованіша тенісистка України, обирає вирощені українські діаманти – символ вишуканості, чистоти та незламності. Те, що особливе, створене для тих, хто змінює світ", – йдеться у заяві бренду.

Нагадаємо, раніше WTA оновила рейтинг українських тенісисток.

Світоліна все ще займає 23 сходинку у світовому топі.