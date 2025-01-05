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Грація, сила та історія українського спорту: Світоліна знялася у рекламі ювелірних виробів

Богдан Войченко — 5 січня 2025, 18:03
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Грація, сила та історія українського спорту: Світоліна знялася у рекламі ювелірних виробів

Відома тенісистка Еліна Світоліна знялася у рекламі українського бренду ювелірних прикрас SOLO.

Спортсменка з'явилася у відеоролику в елегантній червоній сукні та з багатьма прикрасами на руках та тілі.

"Вона грація, сила та історія українського спорту.

Еліна Світоліна, найтитулованіша тенісистка України, обирає вирощені українські діаманти символ вишуканості, чистоти та незламності.

Те, що особливе, створене для тих, хто змінює світ", – йдеться у заяві бренду.

Нагадаємо, раніше WTA оновила рейтинг українських тенісисток.

Світоліна все ще займає 23 сходинку у світовому топі.

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