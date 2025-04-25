Світоліна – про вдалий старт у Мадриді: Намагаюся знаходити способи вигравати матчі
Еліна Світоліна розповіла про успішний старт на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді та поділилась планами на сезон.
Інтерв'ю з першою ракеткою України оприлюднив Tennis Channel.
"Для мене було важливо швидко адаптуватися – перейти з гри в приміщенні на відкриті корти. Дуже задоволена сьогоднішнім матчем, зіграла два хороших сети. Сонай вміє грати на дуже високому рівні, але я постаралася показати свій найкращий теніс.
Чесно кажучи, я все ще намагаюся знайти формулу для успішного виступу в Мадриді. У мене тут поки не було видатних результатів, але кожен рік приносить щось нове, якісь уроки. Поступово ти накопичуєш досвід, і, можливо, це починає працювати на тебе. Я вже проводила тут хороші матчі, просто не вдавалося пройти далеко по сітці. Але, може, цього року все складеться. Зараз я просто намагаюся знаходити способи вигравати матчі", – сказала тенісистка.
Світоліна підкреслила, що готова грати на високому рівні за умови гарного самопочуття.
"Для мене зараз найголовніше – залишатися здоровою. Минулий сезон був непростим: мені довелося завершити його раніше через операцію, і я повернулася на корт тільки на Australian Open. Зараз мій пріоритет – зосередитися на відновленні, на маленьких рутинах, які я повинна виконувати перед тренуваннями і матчами, щоб відчувати себе добре і бути готовою на 100%. Я знаю, що з тим досвідом, який у мене є, я здатна грати на високому рівні. І я відчуваю, що все ще перебуваю там".
Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді Еліна Світоліна легко обіграла британку Сонай Картал з рахунком 6:3, 6:1.