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Світоліна – про вдалий старт у Мадриді: Намагаюся знаходити способи вигравати матчі

Станіслав Матусевич — 25 квітня 2025, 22:15
Світоліна – про вдалий старт у Мадриді: Намагаюся знаходити способи вигравати матчі
Еліна Світоліна
WTA

Еліна Світоліна розповіла про успішний старт на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді та поділилась планами на сезон.

Інтерв'ю з першою ракеткою України оприлюднив Tennis Channel.

"Для мене було важливо швидко адаптуватися – перейти з гри в приміщенні на відкриті корти. Дуже задоволена сьогоднішнім матчем, зіграла два хороших сети. Сонай вміє грати на дуже високому рівні, але я постаралася показати свій найкращий теніс.

Чесно кажучи, я все ще намагаюся знайти формулу для успішного виступу в Мадриді. У мене тут поки не було видатних результатів, але кожен рік приносить щось нове, якісь уроки. Поступово ти накопичуєш досвід, і, можливо, це починає працювати на тебе. Я вже проводила тут хороші матчі, просто не вдавалося пройти далеко по сітці. Але, може, цього року все складеться. Зараз я просто намагаюся знаходити способи вигравати матчі", – сказала тенісистка.

Світоліна підкреслила, що готова грати на високому рівні за умови гарного самопочуття.

"Для мене зараз найголовніше – залишатися здоровою. Минулий сезон був непростим: мені довелося завершити його раніше через операцію, і я повернулася на корт тільки на Australian Open. Зараз мій пріоритет – зосередитися на відновленні, на маленьких рутинах, які я повинна виконувати перед тренуваннями і матчами, щоб відчувати себе добре і бути готовою на 100%. Я знаю, що з тим досвідом, який у мене є, я здатна грати на високому рівні. І я відчуваю, що все ще перебуваю там".

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Мадриді Еліна Світоліна легко обіграла британку Сонай Картал з рахунком 6:3, 6:1.

Mutua Madrid Open Еліна Світоліна

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