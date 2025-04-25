Світоліна – про вдалий старт у Мадриді: Намагаюся знаходити способи вигравати матчі

Еліна Світоліна розповіла про успішний старт на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді та поділилась планами на сезон.

Інтерв'ю з першою ракеткою України оприлюднив Tennis Channel.

"Для мене було важливо швидко адаптуватися – перейти з гри в приміщенні на відкриті корти. Дуже задоволена сьогоднішнім матчем, зіграла два хороших сети. Сонай вміє грати на дуже високому рівні, але я постаралася показати свій найкращий теніс.

Чесно кажучи, я все ще намагаюся знайти формулу для успішного виступу в Мадриді. У мене тут поки не було видатних результатів, але кожен рік приносить щось нове, якісь уроки. Поступово ти накопичуєш досвід, і, можливо, це починає працювати на тебе. Я вже проводила тут хороші матчі, просто не вдавалося пройти далеко по сітці. Але, може, цього року все складеться. Зараз я просто намагаюся знаходити способи вигравати матчі", – сказала тенісистка.