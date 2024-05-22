Світоліна: У мене є кінцева ціль — виграти Grand Slam та стати №1 у світі

Перша ракетка України Еліна Світоліна ставить собі за мету виграти турнір Grand Slam та очолити рейтинг WTA.

Про це вона розповіла в інтерв’ю пресслужбі "Ролан Гаррос".

"Звісно, у мене є високі цілі. Як і в кожного тенісиста, у мене є кінцева мета — виграти Grand Slam і стати №1 у світі. Але я вважаю, що того шляху, який я подолала за ці роки, перебуваючи в топ-5, топ-10, також може бути достатньо.

Бо коли ви вагітнієте, то, звісно, сподіваєтеся, що все пройде добре, але водночас треба реально дивитися на те, що, можливо, більше не вдасться повернутися на колишній рівень", — сказала Світоліна.