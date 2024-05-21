Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Матч Світоліної в Страсбурзі знову перенесли

Олександр Булава — 21 травня, 20:05
Матч Світоліної в Страсбурзі знову перенесли

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) не змогла розпочати матч проти француженки Клари Бюрель (43) у другому колі турніру в WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Організатори перенесли поєдинок через дощ. Гра відбудеться у середу, 21 травня.

Це буде третя зустріч тенісисток. У попередніх двох виграла українка.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна обіграла француженку Діан Паррі. Матч Еліни розтягнувся на два ігрових дні, оскільки у другому сеті його перервали через настання темряви.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

Світоліна зіграє проти Бюрель, Калініна — проти Ферро: поєдинки українок у другому колі турніру у Страсбурзі
Еліна Світоліна — Діан Паррі: огляд матчу
Темрява не завадила: Світоліна перемогла Паррі на старті турніру в Страсбурзі
Рейтинг WTA: Незначний прогрес Світоліної та круте піке Калініної
Матч Світоліної у Страсбурзі перенесли через темряву

Останні новини