Матч Світоліної в Страсбурзі знову перенесли

Перша ракетка України Еліна Світоліна (17) не змогла розпочати матч проти француженки Клари Бюрель (43) у другому колі турніру в WTA 500 у Страсбурзі (Франція).

Організатори перенесли поєдинок через дощ. Гра відбудеться у середу, 21 травня.

Це буде третя зустріч тенісисток. У попередніх двох виграла українка.

Нагадаємо, у першому колі Світоліна обіграла француженку Діан Паррі. Матч Еліни розтягнувся на два ігрових дні, оскільки у другому сеті його перервали через настання темряви.