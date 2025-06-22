Світоліна – про перемогу над Мертенс: Рада, що змогла показати хороший рівень

Еліна Світоліна у флешінтерв'ю на корті поділилася емоціями від перемоги над бельгійкою Елізе Мертенс на турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі.

Слова нашої тенісистки наводить портал Великий теніс України.

"Я дуже задоволена своєю грою. Це був мій перший матч на траві в цьому сезоні, і я шукала свій ритм, намагалася намацати свою гру. Дуже рада, що змогла сьогодні показати хороший рівень", – сказала Світоліна.

Перша ракетка України розповіла, що допомагає їй досі отримувати задоволення від тенісу.

" Думаю, вся справа в умінні знаходити радість і в злетах, і в падіннях. Після повернення в тур, після народження нашої доньки Скай, я по-новому поглянула на все. Знайшла нове натхнення. До того ж, бути в Турі разом із Гаелем – це дуже особливе для нас. Ми мотивуємо одне одного, підтримуємо, підштовхуємо вперед. Іноді буває важко, але ми поруч і це багато що означає", – підсумувала Еліна.

Нагадаємо, що у першому колі турніру у Бад-Гомбурзі Світоліна у двох сетах обіграла бельгійську тенісистку Елізе Мертенс.