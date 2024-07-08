Світоліна вийде на матч 1/8 Вімблодону в чорній стрічці

Українська тенісистка Еліна Світоліна (19) вшанує пам’ять загиблих внаслідок російських обстрілів 8 липня.

Про це повідомив акаунт Setanta Sports в Instagram.

На матч 1/8 фіналу Вімблдону-2024 проти Ван Сіньюй одеситка вийде в чорній стрічці або пов’язці. Гра відбудеться сьогодні, 8 липня, початок не раніше 16:00 за київським часом.

Це буде жестом солідарності з жертвами російських авіаударів, які росіяни здійснили сьогодні зранку.

У Києві окупанти влучили в одну з найбільших дитячих лікарень Європи "Охматдит".