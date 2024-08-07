Світоліна прокоментувала співпрацю з колишнім тренером Беттлсом

Українська тенісистка Еліна Світоліна прокоментувала відновлення співпраці зі своїм колишнім тренером Ендрю Беттлсом.

Її слова з пресконференції передає BTU.

"Так, ми працюємо, тобто, ми пробуємо знову зробити це. Чудово, що він повернувся в команду. Це було дуже по-іншому. Я думаю, що минуло вже три або чотири роки відтоді, коли ми працювали разом. Але ми працювали довго, тому в нас є чудові спогади про нашу співпрацю.

У нас були чудові п'ять років, коли ми мали великий успіх. Тому, коли я припинила співпрацю з Рамоном Слейтером, для мене це було досить легким рішенням звернутися до Енді, тому що я його дуже добре знаю і ми залишалися друзями протягом тих років, коли не працювали разом", — сказала спортсменка.