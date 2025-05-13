Світоліна розповіла, чи перемогла б саму себе зразка 2017 року
Еліна Світоліна порівняла свій теперішній рівень тенісу зі своєю грою зразка 2017 року.
Слова тенісистки наводить Великий теніс України.
"Безумовно, зараз я б'ю по м'ячу сильніше. Я відчуваю, що маю трохи більше сили. Я зараз граю трохи по-іншому. Я б не розкрила свою тактику, це точно (сміється).
Я тримаю це в секреті. Але так, я відчуваю, що це два різні гравці. Зараз тенісистки б'ють сильніше. Вони більш рішучі, більше ризикують. Раніше це було більше схоже на гру в шахи. Навіть коли я грала проти Симони [Халеп], у нас були такі довгі розіграші з різною тактикою одна проти одної. Зараз це більше про те, хто сміливіший, хто першим використовує можливість і завдає удару", – розповіла перша ракетка України.
На питання, чи означають її слова, що теперішня Еліна обіграла б Світоліну зразка 2017 року, спортсменка дала однозначну відповідь:
"Так, я так думаю".
Нагадаємо, що 13 травня о 20:00 Еліна Світоліна проведе чвертьфінальний матч на турнірі в Римі проти американки Пейтон Стернс.