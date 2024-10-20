Витончено, відверто, стильно: Світоліна знялася для модного журналу

Найуспішніша тенісистка в історії України Еліна Світоліна порадувала своїх прихильників підбіркою файних світлин.

30-річна українка потрапила на обкладинку глянцевого видання L'Officiel. Еліна вирішила поділитися атмосферними фото і своєму Instagram. На них неперевершена тенісистка постає в різних образах, які підкреслюють її жіночність та витонченість. Чоловіча аудиторія всесвітньо відомої гравчині має бути в захваті.

Нагадаємо, зовсім нещодавно Світоліна показала, як робить перші кроки травмованою ногою. Нагадаємо, після US Open екстретя ракетка світу лягла на операційний стіл, щоб вирішити давню проблему з гомілкостопом, тож сезон-2024 для неї був завершений достроково.