Світоліна – про викрадених Росією дітей: Кожна дитина має повернутися додому
Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала план дій Bring Kids Back UA, спрямований на повернення в Україну викрадених Росією під час війни дітей.
Про це тенісистка заявила в пості у своєму акаунті в Instagram.
"У цей Великдень, поки багато хто з нас оточений сім'єю, тисячі українських дітей все ще далеко від дому – бо їх викрала Росія.
Повернення всіх українських дітей має бути елементом мирного процесу, який не підлягає обговоренню. Ділюсь цим сьогодні, щоб ясно сказати: #ChildrenAreNonNegotiable.
Кожна дитина має повернутися додому. Жодних винятків та умов", – написала Світоліна.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані, де зіграє проти іспанки Джессіки Бузас Манейро. Орієнтовний початок зустрічі 18 квітня о 20:30 за київським часом.