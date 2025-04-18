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Світоліна – про викрадених Росією дітей: Кожна дитина має повернутися додому

Станіслав Матусевич — 18 квітня 2025, 15:16
Світоліна – про викрадених Росією дітей: Кожна дитина має повернутися додому
Еліна Світоліна
НОК України

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала план дій Bring Kids Back UA, спрямований на повернення в Україну викрадених Росією під час війни дітей.

Про це тенісистка заявила в пості у своєму акаунті в Instagram.

"У цей Великдень, поки багато хто з нас оточений сім'єю, тисячі українських дітей все ще далеко від дому бо їх викрала Росія.

Повернення всіх українських дітей має бути елементом мирного процесу, який не підлягає обговоренню. Ділюсь цим сьогодні, щоб ясно сказати: #ChildrenAreNonNegotiable.

Кожна дитина має повернутися додому. Жодних винятків та умов", написала Світоліна.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані, де зіграє проти іспанки Джессіки Бузас Манейро. Орієнтовний початок зустрічі 18 квітня о 20:30 за київським часом.

Еліна Світоліна

Еліна Світоліна

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