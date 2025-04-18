Світоліна – про викрадених Росією дітей: Кожна дитина має повернутися додому

Перша ракетка України Еліна Світоліна підтримала план дій Bring Kids Back UA, спрямований на повернення в Україну викрадених Росією під час війни дітей.

Про це тенісистка заявила в пості у своєму акаунті в Instagram.

"У цей Великдень, поки багато хто з нас оточений сім'єю, тисячі українських дітей все ще далеко від дому – бо їх викрала Росія.

Повернення всіх українських дітей має бути елементом мирного процесу, який не підлягає обговоренню. Ділюсь цим сьогодні, щоб ясно сказати: #ChildrenAreNonNegotiable.

Кожна дитина має повернутися додому. Жодних винятків та умов", – написала Світоліна.