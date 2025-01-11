Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Чоловік Світоліної завдяки перемозі на турнірі в Окленді встановив історичне досягнення

Руслан Травкін — 11 січня 2025, 08:23
Чоловік Світоліної завдяки перемозі на турнірі в Окленді встановив історичне досягнення
Гаель Монфіс
Скріншот

Французький тенісист Гаель Монфіс (52) у фіналі турніра АТР 250 в Окленді (Нова Зеландія) зумів здолати бельгійця Зізу Бергса.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Завдяки перемозі 38-річний чоловік української тенісистки Еліни Світоліної став найбільш віковим переможцем турніру ATP з 1977 року – тоді 43-річний Кен Розуолл завоював титул на турнірі у Гонконзі.

Для Гаеля це був 35-й фінал у кар'єрі. Монфіс завоював свій 13-й трофей.

ASB Classic – ATP 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд – $766,290
Фінал, 11 січня

Гаель Монфіс (Франція) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:3, 6:4

Досвідчений француз наступного тижня розпочне виступи на Australian Open. Його суперником буде Джованні Мпеші Перрікаром.

ATP теніс Гаель Монфіс

ATP

Рейтинг ATP: Сачко, Урсу та Джавакян опустилися, Марченко – піднявся
Приходько не зміг подолати перше коло Челленджера в Таїланді
ATP визнав найбільш прогресуючого тенісиста року
Рейтинг ATP: Овчаренко повернув статус першої ракетки України, Урсу продовжує падіння
Сіннер зможе виступити на Australian Open-2025, незважаючи на апеляцію по його справі з допінгом

Останні новини