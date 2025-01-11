Чоловік Світоліної завдяки перемозі на турнірі в Окленді встановив історичне досягнення

Французький тенісист Гаель Монфіс (52) у фіналі турніра АТР 250 в Окленді (Нова Зеландія) зумів здолати бельгійця Зізу Бергса.

Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4.

Завдяки перемозі 38-річний чоловік української тенісистки Еліни Світоліної став найбільш віковим переможцем турніру ATP з 1977 року – тоді 43-річний Кен Розуолл завоював титул на турнірі у Гонконзі.

Для Гаеля це був 35-й фінал у кар'єрі. Монфіс завоював свій 13-й трофей.

ASB Classic – ATP 250

Окленд, Нова Зеландія

Хард

Призовий фонд – $766,290

Фінал, 11 січня

Гаель Монфіс (Франція) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:3, 6:4

Досвідчений француз наступного тижня розпочне виступи на Australian Open. Його суперником буде Джованні Мпеші Перрікаром.