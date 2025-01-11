Чоловік Світоліної завдяки перемозі на турнірі в Окленді встановив історичне досягнення
Гаель Монфіс
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Французький тенісист Гаель Монфіс (52) у фіналі турніра АТР 250 в Окленді (Нова Зеландія) зумів здолати бельгійця Зізу Бергса.
Гра завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Завдяки перемозі 38-річний чоловік української тенісистки Еліни Світоліної став найбільш віковим переможцем турніру ATP з 1977 року – тоді 43-річний Кен Розуолл завоював титул на турнірі у Гонконзі.
Для Гаеля це був 35-й фінал у кар'єрі. Монфіс завоював свій 13-й трофей.
ASB Classic – ATP 250
Окленд, Нова Зеландія
Хард
Призовий фонд – $766,290
Фінал, 11 січня
Гаель Монфіс (Франція) – Зізу Бергс (Бельгія) 6:3, 6:4
Досвідчений француз наступного тижня розпочне виступи на Australian Open. Його суперником буде Джованні Мпеші Перрікаром.