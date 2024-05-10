Світоліна назвала першочергову мету на корті
Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свою готовність до старту на турнірі WTA 1000 у Римі.
Цитує українку WTA.
"Я відчуваю, що тепер граю більш агресивно. Я намагаюся вести розіграш. Звичайно, я не стаю молодшою, тому мені доводиться більше покладатися на силу. Фізично я все ще на гарному рівні.
Зараз для мене мета — знайти необхідний баланс між грою від оборони до агресії на корті.
Я хочу грати, почуватися добре, дати собі хорошу можливість показати свою найкращу гру", — сказала Світоліна.
Світоліна розпочне турнір в Римі з другого кола, в якому зіграє проти італійки Сари Еррані (93). Матч відбудеться 10 травня, не раніше 17:00 за київським часом.
Раніше Еліна поступилась на старті Мастерса в Мадриді. У двох сетах вона зазнала поразки від іспанської тенісистки Сари Соррібес-Тормо