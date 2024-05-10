Світоліна назвала першочергову мету на корті

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила свою готовність до старту на турнірі WTA 1000 у Римі.

Цитує українку WTA.

"Я відчуваю, що тепер граю більш агресивно. Я намагаюся вести розіграш. Звичайно, я не стаю молодшою, тому мені доводиться більше покладатися на силу. Фізично я все ще на гарному рівні.

Зараз для мене мета — знайти необхідний баланс між грою від оборони до агресії на корті.

Я хочу грати, почуватися добре, дати собі хорошу можливість показати свою найкращу гру", — сказала Світоліна.