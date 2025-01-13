Світоліна вчетверте поспіль здолала Кирстю: огляд матчу Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) переможно розпочала виступи на Australian Open 2025.

У першому колі автралійського мейджора українка обіграла румунку Сорану Кирстю (71) з рахунком 6:4, 6:4, довівши результат очних зустрічей до 4:0. З 2014 року Еліна не програє в стартових матчах основної сітки Aus Open.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія, хард

1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд

Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія) 6:4, 6:4

Зазначимо, що Світоліна зіграла перший офіційний матч після US Open 2024. У вересні минулого року українка перенесла операцію на нозі.

Для Еліни це була 99-та перемога на турнірах серії Grand Slam, наступною суперницею українки буде американка Керолайн Доулгайд (83).