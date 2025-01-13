Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Світоліна вчетверте поспіль здолала Кирстю: огляд матчу Australian Open

Володимир Клепач — 13 січня 2025, 12:24
Світоліна вчетверте поспіль здолала Кирстю: огляд матчу Australian Open
Еліна Світоліна
Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна (27) переможно розпочала виступи на Australian Open 2025.

У першому колі автралійського мейджора українка обіграла румунку Сорану Кирстю (71) з рахунком 6:4, 6:4, довівши результат очних зустрічей до 4:0. З 2014 року Еліна не програє в стартових матчах основної сітки Aus Open.

Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія, хард
1/64 фіналу, жінки, одиночний розряд
Призовий фонд – 59,8 мільйона доларів

Еліна Світоліна (Україна) – Сорана Кирстя (Румунія) 6:4, 6:4

Зазначимо, що Світоліна зіграла перший офіційний матч після US Open 2024. У вересні минулого року українка перенесла операцію на нозі.

Для Еліни це була 99-та перемога на турнірах серії Grand Slam, наступною суперницею українки буде американка Керолайн Доулгайд (83).

Еліна Світоліна Australian Open-2025

Еліна Світоліна

Світоліна прокоментувала першу перемогу на Australian Open 2025
Світоліна впевнено обіграла Кирстю та пройшла до другого раунду Australian Open
Світоліна за крок від сотої перемоги на Grand Slam: Australian Open-2025 у цифрах
Світоліна, Костюк і Снігур зіграють стартові матчі на Australian Open-2025
Australian Open 2025: де дивитися матчі українських тенісисток

Останні новини