Світоліна: Довелося боротися із самою собою

Перша ракетка України Еліна Світоліна (14) після перемоги у другому раунді Ролан Гаррос над Анною Бондар із Угорщини зізналася, що головним викликом для неї під час поєдинку були погодні умови.

"Найбільшим викликом сьогодні були погодні умови. Справді, було дуже складно. Мені довелося боротися не лише з суперницею, а й із самою собою. Я була трохи розчарована, не буду приховувати. Але ми всі люди, і такі моменти бувають. Я дуже рада, що змогла залишитися в грі, зібратися, повернутися й, зрештою, перемогти. Це була важлива перемога для мене", – зізналася українка.

Також Світоліна прокоментувала присутність на трибунах під час матчу свого чоловіка, Гаеля Монфіса.

"Це дуже багато для мене значить. Учора я дивилася його гру в номері на ноутбуці – це була справжня феєрія, чудова атмосфера, емоції, боротьба. А сьогодні він прийшов підтримати мене – і це безцінно. Ми з ним обоє на одному турнірі, і це дуже особливе відчуття. Ти водночас переживаєш свої емоції на корті й хвилюєшся за нього. Це як подвійна порція почуттів – і це робить наші перемоги ще ціннішими", – додала перша ракетка України.

Нагадаємо, Світоліна обіграла Бондар із рахунком 7:6 (4), 7:5. У першому сеті матч на 40 хвилин зупинили через дощ у Парижі.

У наступному колі змагань Світоліна зіграє з американкою Бернардою Перою (83).