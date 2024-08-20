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Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Монтерреї

Олександр Булава — 20 серпня, 10:38
Визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Монтерреї
Еліна Світоліна
Getty Images

Українка Еліна Світоліна (28) зіграє проти вірменської тенісистки Еліна Аванесян (51) у другому колі турніру WTA 500 у Монтерреї (Мексика).

Аванесян у матчі першого кола обіграла Елізабетту Коччаретто з Італії (64) з рахунком 7:6(6), 6:1.

Матч відбудеться 21 серпня. Для Світоліної та Аванесян це буде перша зустріч.

Напередодні свої виступи припинила Ангеліна Калініна, яка у першому колі поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Еріці Андрєєвій та Катерина Володько, яка програла ізраїльтянці Ліні Глушко.

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