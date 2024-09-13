Снігур поступилась на шляху у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Дар'я Снігур
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Українська тенісистка Дар'я Снігур (123) поступилась француженці Тессі Андріанжафітрімо (429) у другому колі турніру ITF W75 у Ле-Небурі (Франція).
Матч тривав 2 години 4 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:3.
Це була третя зустріч тенісисток, наразі француженка лідирує — 2:1.
ITF W75
Ле-Небурі, Франція
Призовий фонд — $60 000
Друге коло, 13 вересня
Тесса Андріанжафітрімо (Франція) — Дар'я Снігур (Україна) 6:4, 2:6, 6:3
Нагадаємо, на старті турніру Снігур обіграла Ольгу Хелмі з Данії (702) – 6:1, 6:2.