Снігур не змогла вийти до другого кола турніру WTA 250 у Клуж-Напоці

Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) не змогла подолати перший раунд турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.

За 2 години 7 хвилин Снігур поступилася американці Керолайн Доулхайд (82) з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.

У першому сеті українка постійно була попереду: 2:0, 4:2. За рахунку 5:4 Дар'я подавала на партію, але дозволила суперниці зробити брейк. Після цього Доулхайд забрала і два останні гейми.

Другий сет починався так само, як і перший. Проте цього разу Снігур впевнено довела справу до перемоги, 6:2.

У вирішальній партії американка взяла першу ж подачу українки і вела гру до перемоги, але не змогла подати на матч, ведучи 5:3. Однак тут же взяла подачу Дар'ї й таки завершила матч на свою користь.

Снігур за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку Доулхайд 5 ейсів, 1 помилка на подачі та також 5 брейків.

Transylvania Open – WTA 250

Клуж-Напока, Румунія, хард (зал)

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 3 лютого

Керолайн Доулхайд (США) – Дар'я Снігур (Україна) 7:5, 2:6, 6:4

Суперницею Доулхайд у другому колі стане переможниця пари Катерина Сінякова (54, Чехія) – Франческа Джонс (154, Велика Британія).

Нагадаємо, що напередодні у фіналі кваліфікації Снігур перемогла Анку Тодоні (108, Румунія) з рахунком 7:6(3), 6:4.