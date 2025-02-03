Снігур не змогла вийти до другого кола турніру WTA 250 у Клуж-Напоці
Українська тенісистка Дар'я Снігур (136) не змогла подолати перший раунд турніру серії WTA 250 у румунській Клуж-Напоці.
За 2 години 7 хвилин Снігур поступилася американці Керолайн Доулхайд (82) з рахунком 5:7, 6:2, 3:6.
У першому сеті українка постійно була попереду: 2:0, 4:2. За рахунку 5:4 Дар'я подавала на партію, але дозволила суперниці зробити брейк. Після цього Доулхайд забрала і два останні гейми.
Другий сет починався так само, як і перший. Проте цього разу Снігур впевнено довела справу до перемоги, 6:2.
У вирішальній партії американка взяла першу ж подачу українки і вела гру до перемоги, але не змогла подати на матч, ведучи 5:3. Однак тут же взяла подачу Дар'ї й таки завершила матч на свою користь.
Снігур за гру 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку Доулхайд 5 ейсів, 1 помилка на подачі та також 5 брейків.
Суперницею Доулхайд у другому колі стане переможниця пари Катерина Сінякова (54, Чехія) – Франческа Джонс (154, Велика Британія).
Нагадаємо, що напередодні у фіналі кваліфікації Снігур перемогла Анку Тодоні (108, Румунія) з рахунком 7:6(3), 6:4.