Серена Вільямс стала продюсеркою серіалу Netflix про зірку тенісу

Легенда тенісу, 23-разова переможниця турнірів Grand Slam Серена Вільямс стала виконавчим продюсером серіалу для Netflix за романом-бестселером Тейлор Дженкінс Рейд "Керрі Сото повертається".

Про це повідомляє Deadline.

Книга оповідає про Керрі Сото, найкращу тенісистку світу, єдину жінку, яка виграла 20 турнірів "Великого шолома". На хвилі популярності вона завершує кар'єру.

Але через 6 років після її відходу висхідна зірка світового тенісу Ніккі Чан може побити рекорд Сото. У віці 37 років Керрі ухвалює вольове рішення повернутися в спорт на один сезон, щоб утримати своє досягнення.

43-річна Серена дебютувала в професійному тенісі в 14 років на турнірі в Канаді в 1995 році. Вільямс виграла 23 титули на турнірах Grand Slam в одиночному розряді. Також вона завоювала 14 титулів "Великого шолома" в парному розряді разом із сестрою Вінус.

Нагадаємо, що раніше Серена Вільямс стала співвласницею канадського баскетбольного клубу.