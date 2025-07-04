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Санторо прогнозує, що Світоліна та Монфіс завершать кар’єру одночасно

Олег Дідух — 4 липня 2025, 20:01
Санторо прогнозує, що Світоліна та Монфіс завершать кар’єру одночасно
Еліна Світоліна
Getty Images

Відомий у минулому французький тенісист Фабріс Санторо вважає, що Еліна Світоліна та її чоловік, Гаель Монфіс, завершать кар’єру одночасно.

Санторо цитує La Depeche.

"У мене таке відчуття, що в той день, коли один із них завершить кар'єру, інший одразу ж піде за ним. Я не можу уявити, щоб Еліна Світоліна чи Гаель вирушили в тур один без одного. Я вважаю, що Еліна відіграє важливу роль для Гаеля. Вона його мотивує, заряджає енергією", – заявив Санторо.

Світоліна та Монфіс перебувають у стосунках з 2019 року, вони одружилися в 2021 році. Пара виховує доньку по імені Скай.

Раніше Світоліна у другому раунді одиночного розряду Вімблдону-2025 обіграла білоруску Александру Саснович з рахунком 6:2, 6:4.

Еліна Світоліна Гаель Монфіс

Еліна Світоліна

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