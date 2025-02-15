Сачко здобув титул у парному розряді на челенджері у Бахрейні

Український тенісист Віталій Сачко разом із казахстанцем Бейбітом Жукаєвим стали переможцями турніру серії челенджер, який проходив у Манамі, Бахрейн.

У фінальному матчі Сачко та Жукаєв перемогли пару Іван Лютаревич (-)/Люка Санчес (Франція) з рахунком 6:4, 6:0.

Сачко та Жукаєв 4 рази подали навиліт, припустилися 3 подвійних помилок та зробили 4 брейки. На рахунку суперників 2 ейси, 6 помилок на подачі та жодного брейку.

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Манама, Бахрейн, хард

Призовий фонд: $200,000

Фінал парного розряду, 15 лютого

Віталій Сачко (Україна)/Бейбіт Жукаєв (Казахстан) – Іван Лютаревич (-)/Люка Санчес (Франція) 6:4, 6:0

Це була перша зустріч суперників. Сачко та Жукаєв вперше зіграли разом.

Українець провів десятий матч у парних фіналах на рівні челенджерів та здобув восьму перемогу.

Нагадаємо, що раніше Віталій Сачко у складі збірної України програв вирішальний матч у межах плейоф Першої світової групи Кубку Девіса проти команди Тунісу.