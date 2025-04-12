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Російський "шахед" серйозно пошкодив київський тенісний клуб Антей, де працює мама Марти Костюк

Станіслав Матусевич — 12 квітня 2025, 15:36
Російський шахед серйозно пошкодив київський тенісний клуб Антей, де працює мама Марти Костюк
Корт тенісного комплексу Антей
Фейсбук ТК Антей

Вранці 12 квітня, під час чергової атаки російських дронів-камікадзе на Київ, один із них упав на території тенісного клубу "Антей", де в дитинстві тренувалася Марта Костюк, а зараз продовжує працювати з юними тенісистами її мама – Талина Бейко.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Відео зняла мама Марти, яка того ранку мала провести у тенісному комплексі тренування з дітьми.

На щастя, від атаки російського "шахеда" ніхто не постраждав. Сильно пошкоджено будівлю клубу і тенісні корти, покриття яких було тільки нещодавно оновлено за допомогою Марти Костюк.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк здобула перемогу над полькою Катажиною Кавою в складі збірної України в межах кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

війна Марта Костюк

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