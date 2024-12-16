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Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна зберегли позиції

Олександр Булава — 16 грудня 2024, 13:55
Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна зберегли позиції
Марта Костюк
Getty Images

У понеділок, 16 грудня, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.

У першій десятці змін не було: Аріна Сабалєнка – перша ракетка світу, Іга Швьонтек йде другою та має певний запас перед Коко Гофф.

Марта Костюк зберегла 18-ту позицію світового рейтингу, Еліна Світоліна утримує 23-тю сходинку. Даяна Ястремська піднялась на одне місце вверх та тепер 33-тя.

Рейтинг WTA (16 грудня)

1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295

3. Коко Гофф (США) – 6530

4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344

5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340

6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171

7. Джессіка Пегула (США) – 4705

8. Емма Наварро (США) – 3589

9. Дарія Касаткіна (-) – 3368

10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214

...

18 (18). Марта Костюк (Україна) – 2493

23 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 1942

33 (34). Даяна Ястремська (Україна) – 1565

56 (56). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030

101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762

115 (115). Леся Цуренко (Україна) – 648

139 (140). Дар’я Снігур (Україна) – 531

217 (217). Анастасія Соболєва (Україна) – 329

226 (224). Катаріна Завацька (Україна) – 315

Нагадаємо, напередодні Ястремська поступилась у другому колі турніру WTA 125 у Ліможі.

WTA Марта Костюк Еліна Світоліна Даяна Ястремська

Еліна Світоліна

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