Рейтинг WTA: Костюк та Світоліна зберегли позиції
У понеділок, 16 грудня, оновився офіційний рейтинг жіночої тенісної асоціації WTA.
У першій десятці змін не було: Аріна Сабалєнка – перша ракетка світу, Іга Швьонтек йде другою та має певний запас перед Коко Гофф.
Марта Костюк зберегла 18-ту позицію світового рейтингу, Еліна Світоліна утримує 23-тю сходинку. Даяна Ястремська піднялась на одне місце вверх та тепер 33-тя.
Рейтинг WTA (16 грудня)
1. Аріна Сабалєнка (-) – 9416
2. Іга Швьонтек (Польща) – 8295
3. Коко Гофф (США) – 6530
4. Жасмін Паоліні (Італія) – 5344
5. Чжен Ціньвень (Китай) – 5340
6. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5171
7. Джессіка Пегула (США) – 4705
8. Емма Наварро (США) – 3589
9. Дарія Касаткіна (-) – 3368
10. Барбора Крейчикова (Чехія) – 3214
...
18 (18). Марта Костюк (Україна) – 2493
23 (23). Еліна Світоліна (Україна) – 1942
33 (34). Даяна Ястремська (Україна) – 1565
56 (56). Ангеліна Калініна (Україна) – 1030
101 (101). Юлія Стародубцева (Україна) – 762
115 (115). Леся Цуренко (Україна) – 648
139 (140). Дар’я Снігур (Україна) – 531
217 (217). Анастасія Соболєва (Україна) – 329
226 (224). Катаріна Завацька (Україна) – 315
Нагадаємо, напередодні Ястремська поступилась у другому колі турніру WTA 125 у Ліможі.