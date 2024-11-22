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Приходько поступився Нарді в 1/4 фіналу Челленджера в Роверето

Олексій Мурзак — 22 листопада 2024, 21:53
Приходько поступився Нарді в 1/4 фіналу Челленджера в Роверето
Олег Приходько
BTU

Український тенісист Олег Приходько не зміг пробитися у півфінал одиночного розряду турніру серії Челленджер в італійському Роверето.

В 1/4 фіналу нашого тенісиста зупинив представник Італії Лука Нарді. Матч тривав рівно одну годину й завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Приходько тричі подав навиліт та відіграв 1 із 5 брейкпойнтів.

Челленджер, Роверето, Італія
Одиночний розряд
Чвертьфінал, 22 листопада

Лука Нарді (Італія) – Олег Приходько (Україна) 6:2, 6:2

Нагадаємо, що перше коло змагань не зміг подолати Віталій Сачко.

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