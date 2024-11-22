Приходько поступився Нарді в 1/4 фіналу Челленджера в Роверето
Олег Приходько
BTU
Український тенісист Олег Приходько не зміг пробитися у півфінал одиночного розряду турніру серії Челленджер в італійському Роверето.
В 1/4 фіналу нашого тенісиста зупинив представник Італії Лука Нарді. Матч тривав рівно одну годину й завершився з рахунком 6:2, 6:2.
Приходько тричі подав навиліт та відіграв 1 із 5 брейкпойнтів.
Челленджер, Роверето, Італія
Одиночний розряд
Чвертьфінал, 22 листопада
Лука Нарді (Італія) – Олег Приходько (Україна) 6:2, 6:2
Нагадаємо, що перше коло змагань не зміг подолати Віталій Сачко.