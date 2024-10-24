Овчаренко програв наймолодшому брату Циципаса на турнірі в Греції
Український тенісист Олександр Овчаренко (333) на турнірі ITF M25 в Іракліоні, Греція, поступився греку Павлосу Циципасу (1218), який отримав вайлд-кард від організаторів.
Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 7:6(7), 1:6, 6:3 на користь грека. Овчаренко 5 разів подав навиліт, у суперника було 7 ейсів. Українець припустився 4 подвійних помилок, Павлос – восьми. Александр реалізував 4 із 6 брейк-пойнтів, Циципас – 3 з 8.
ITF M25 Heraklion
Іракліон, Греція, хард
Призовий фонд – $25,000
Друге коло, 24 жовтня
Павлос Циципас (Греція) – Олександр Овчаренко (Україна) 7:6(7), 1:6, 6:3
Відзначимо, що Павлос – один із молодших братів відомого тенісиста Стефаноса Циципаса. Овчаренко був другим сіяним на цьому турнірі.
Кілька тижнів тому Олександр завоював титул на турнірі ITF M25 в Італії.