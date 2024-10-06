Тенісист із російським паспортом отримав два попередження за зухвалу поведінку в Шанхаї

"Нейтральний" тенісист Даніїл Медведєв отримав два попередження за неспортивну поведінку під час поєдинку проти італійця Маттео Арнальді на Мастерсі в Шанхаї.

Медведєв програв подачу за рахунку 5:7, 1:0 (вів із брейком). Після цього росіянин потер м'яч об шорти ззаду перед тим, як повернути його супернику, за що отримав перше попередження. Далі Даніїл став говорити з суддею на вишці, прикривши рот рукою, і отримав друге попередження за неспортивну поведінку, а також штраф на одне очко.

Даніїл Медведєв ATP

Медведєв на це відповів:

«Чудове рішення, реф. Зручно сидиться? Хочеш заспокоїти ситуацію – піди з корту. Так, дав мені ще попередження, такий розумний. Такий розумний. Виклич супервайзера».

Після гейму суддя звернувся до Медведєва:

«Даніїле, це несправедливо. Що я зробив не так? Скажи мені».

Медведєв відмовився відповідати, після цього на корт вийшов супервайзер.

Суддя пояснив йому попередження тим, що Медведєв говорив із ним, прикриваючи рота: «Це вияв неповаги, неспортивна поведінка».

В результаті Медведєв все ж таки виграв матч із рахунком 5:7, 6:4, 6:4.