Монфіс: Сподіваюсь колись у нас зі Світоліною буде більше дітей

Французький тенісист Гаель Монфіс (48) щасливий розділяти тенісні турніри зі своєю дружиною, першою ракеткою України, Еліною Світоліною (13).

Про це француз розповів порталу Reuters після вильоту з Вімблдону.

"Ви бачите мою дружину як тенісистку, а я бачу її як дружину. Це зовсім різні речі. Але, звичайно, чудово, що ми можемо поділяти одну пристрасть. Мені пощастило виховувати дитину, і, сподіваюся, колись у нас буде ще більше дітей... Я просто вдячний за кожен день", – заявив Монфіс.

Еліна Світоліна та Гаель Монфіс перебувають у стосунках з 2019 року, вони одружилися у 2021 році. Пара виховує доньку, на ім'я Скай.

Французький тенісист напередодні зазнав поразки від угорця Мартона Фучовича в п'ятисетовому поєдинку другого кола Вімблдону.

Еліна Світоліна також покинула турнір після матчу з бельгійською тенісисткою Елізе Мертенс. Минулого сезону українка дійшла до чвертьфіналу Вімблдонського тенісного турніру.