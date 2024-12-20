Маштаков вийшов у півфінал турніру в Туреччині

25-річний український тенісист Микита Маштаков (959) обіграв Драгоша Казаку (878) з Румунії у чвертьфіналі турніру ITF М15 у турецькій Анталії.

Матч тривав 2 години 41 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 1:6, 6:3.

У півфіналі суперником українця стане 31-річний італієць Франко Агаменоне (428).

Antalya 21 – ITF М15

Анталія, Туреччина

Ґрунт

1/4 фіналу, 20 грудня

Микита Маштаков (Україна) – Драгоша Казаку (Румунія) 6:4, 1:6, 6:3

Напередодні Олексій Крутих програв росіянину Святославу Гуліну фінал турніру ITF M15 в Анталії.