Костюк в тандемі з Остапенко програла у першому ж матчі турніру WTA 500
У понеділок, 30 грудня, у Брісбені (Австралія) Марта Костюк провела матч у межах 1/8 фіналу турніру WTA 500 в парному розряді.
Перша ракетка України об'єдналася з Оленою Остапенко (Латвія), щоб зіграти проти дуету Тімеї Бабош (Угорщина) та Ніколь Меліхар-Мартінес (США).
На жаль для вболівальників української тенісистки, її тандем з латвійкою зазнав фіаско.
Гра в україно-латвійського дуету не задалася з самого початку. Вони програли три гейми на своїй подачі, чим скористалися суперниці, вигравши перший сет з рахунком 6:2.
У наступному сеті ситуація була не набагато кращою. Костюк та Остапенко організували один брейк-пойнт, але при цьому дозволили Бабош на Меліхар-Мартінес зробити два брейки. Це призвело до поразки як у сеті, так і у матчі.
Тімеа Бабош (Угорщина)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) – Марта Костюк (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) 6:3, 6:2
Нагадаємо, що колишня напарниця Олени Остапенко Людмила Кіченок виграла свій стартовий матч турніру WTA 500. І зробила це українка в особливому стилі.