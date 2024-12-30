Костюк в тандемі з Остапенко програла у першому ж матчі турніру WTA 500

У понеділок, 30 грудня, у Брісбені (Австралія) Марта Костюк провела матч у межах 1/8 фіналу турніру WTA 500 в парному розряді.

Перша ракетка України об'єдналася з Оленою Остапенко (Латвія), щоб зіграти проти дуету Тімеї Бабош (Угорщина) та Ніколь Меліхар-Мартінес (США).

На жаль для вболівальників української тенісистки, її тандем з латвійкою зазнав фіаско.

Гра в україно-латвійського дуету не задалася з самого початку. Вони програли три гейми на своїй подачі, чим скористалися суперниці, вигравши перший сет з рахунком 6:2.

У наступному сеті ситуація була не набагато кращою. Костюк та Остапенко організували один брейк-пойнт, але при цьому дозволили Бабош на Меліхар-Мартінес зробити два брейки. Це призвело до поразки як у сеті, так і у матчі.

WTA 500

Брісбен, Австралія

Жінки, парний розряд, 1/8 фіналу, хард

30 грудня

Тімеа Бабош (Угорщина)/Ніколь Меліхар-Мартінес (США) – Марта Костюк (Україна)/Олена Остапенко (Латвія) 6:3, 6:2

Нагадаємо, що колишня напарниця Олени Остапенко Людмила Кіченок виграла свій стартовий матч турніру WTA 500. І зробила це українка в особливому стилі.