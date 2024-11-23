Вдосконалює гру лівою: Костюк показала, як проходять її тренування

Українська тенісистка Марта Костюк показала, як вдосконалює свої навички у вільний час.

Перша ракетка України опублікувала відео, на якому намагається грати суто лівою рукою, зробивши з цього гумористичну добірку.

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"Навички гри лівою рукою покращилися з часів Сан-Дієго", – йдеться у коментарі до допису.

Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.

Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію.