Вдосконалює гру лівою: Костюк показала, як проходять її тренування
Українська тенісистка Марта Костюк показала, як вдосконалює свої навички у вільний час.
Перша ракетка України опублікувала відео, на якому намагається грати суто лівою рукою, зробивши з цього гумористичну добірку.
"Навички гри лівою рукою покращилися з часів Сан-Дієго", – йдеться у коментарі до допису.
Нагадаємо, у понеділок, 18 листопада, жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднила оновлений рейтинг гравчинь.
Марта Костюк залишилася першою ракеткою України, вона зберегла 18 позицію.