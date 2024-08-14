Марта Костюк здолала Елізе Мертенс: огляд матчу на турнірі в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк (21) у першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті обіграла бельгійку Елізе Мертенс (32).

Огляд матчу

Cincinnati Open — WTA 1000 Цинциннаті , США Хард Призовий фонд — $3,211,715 Перше коло, 13 серпня

Марта Костюк (Україна) — Елізе Мертенс (Бельгія) 6:4, 2:6, 6:1

У другому колі суперницею українки буде 22-річна австралійка Лулу Радовчич (64), яка у першому колі перемогла представницю Чехії Лінду Носкову (29) — 6:4, 7:6(4).

Напередодні на турнірі у США не без проблем стартувала Еліна Світоліна, яка у своєму матчі перемогла китаянку Ван Яфань (62).

Ще одна українка Даяна Ястремська зіграє свій матч проти Кароліни Мухової (35) з Чехії. Їх зустріч розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.