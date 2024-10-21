Засліпила столицю посмішкою: Костюк показала теплі світлини з центру Києва

Перша ракетка України Марта Костюк повернулася в Україну і вже встигла поділитися чудовими фото з Києва.

На дворі жовтень, і вечоріє вже доволі рано, але посмішка чарівної тенісистки засліпила весь Хрещатик. Неозброєним оком видно, якою щасливою Марта почувається у рідному місті після багатьох місяців у Турі.

Також Костюк зустрілася зі своїм давнім другом. Гравчиня зробила колаж з двох спільних фото: одне – свіже, а інше – 6-річної давнини. Дружба, перевірена часом.

Нагадаємо, після турніру в Китаї Марта вирішила достроково завершити сезон-2024. Потім вона вирушила на відпочинок у Монако, де порадувала своїх прихильників пікантними фото в купальнику.