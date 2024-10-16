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Беккер: Сіннера і Алькараса можна назвати майбутніми Джоковичем і Федерером

Володимир Клепач — 16 жовтня, 09:20
Беккер: Сіннера і Алькараса можна назвати майбутніми Джоковичем і Федерером
Карлос Алькарас
Getty Images

Легендарний німецький тенісист Борис Беккер вважає, що Янніка Сіннера та Карлоса Алькараса уже можна порівняти із гравцями Великої трійки – Новаком Джоковичем і Роджером Федерером.

Слова Беккер цитує La Gazzetta dello Sport.

"Останнім часом я дивився багато матчів Янніка, він дійсно у формі. Починаючи з US Open він показує свій найкращий теніс. Він схожий на Джоковича. Стилем, і особливо – стабільністю. Він ніколи не опускається нижче певної планки і завжди грає в теніс найвищого рівня. Він б'є з високою швидкістю і тисне на суперників із задньої лінії. Коли Ноле був молодшим, навіть кілька років тому, він міг домінувати в розіграшах на задній лінії через техніку, роботу ніг і швидкість.
Можна назвати Сіннера і Алькараса майбутніми Джоковичем і Федерером, хоча треба враховувати масштаб. Роджер і Ноле створили історію цього спорту, як і Рафа Надаль.
Стиль гри Алькараса з точки зору краси більше схожий на швейцарця, незважаючи на те, що його кумиром завжди був Надаль. Із суто стилістичного погляду, іспанця можна порівняти з Федерером, а італійця – з Джоковичем".

Відзначимо, що Сіннер і Алькарас цього року виграли всі турніри Grand Slam. На рахунку італійця перемоги на Australian Open і US Open, іспанець виграв Ролан Гаррос і Вімблдон. Раніше Сіннер уже забезпечив собі статус першої ракетки світу за результатами сезону.

Борис Беккер – колишній №1 рейтингу ATP, шестиразовий переможець турнірів Grand Slam, олімпійський чемпіон.

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