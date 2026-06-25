18-разова чемпіонка турнірів Grand Slam повідомила, що хвора на рак

71-річна Кріс Еверт, легендарна американська екстенісистка, яка 18 разів у кар'єрі вигравала турніри Grand Slam в одиночному розряді, повідомила, що страждає на рак яєчників і вже перенесла операцію.

Відповідний пост Еверт розмістила в інстаграмі.

"Я завжди вірила в те, що потрібно бути відкритою та чесною щодо свого шляху до здоров'я.

Минулого тижня, після проходження комп'ютерної томографії та ПЕТ-сканування, я дізналася, що мій рак яєчників повернувся.

Я вже перенесла операцію як перший крок у моєму лікуванні та одужанні, і найближчими тижнями почну хіміотерапію.

Через це я не буду брати участь у Вімблдоні цього року, і протягом наступних кількох місяців я відмовлюся від своїх професійних зобов'язань, щоб зосередитися на своєму здоров'ї.

Рак яєчників невблаганний, але я залишатимуся оптимістичною та рішучою, продовжуючи боротися. Я глибоко вдячна своїй медичній команді, своїй родині, друзям та всім, хто звернувся до мене з добротою та підтримкою. З нетерпінням чекаю зустрічі з усіма знову незабаром", – написала екстенісистка.