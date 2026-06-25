18-разова чемпіонка турнірів Grand Slam повідомила, що хвора на рак
71-річна Кріс Еверт, легендарна американська екстенісистка, яка 18 разів у кар'єрі вигравала турніри Grand Slam в одиночному розряді, повідомила, що страждає на рак яєчників і вже перенесла операцію.
Відповідний пост Еверт розмістила в інстаграмі.
"Я завжди вірила в те, що потрібно бути відкритою та чесною щодо свого шляху до здоров'я.
Минулого тижня, після проходження комп'ютерної томографії та ПЕТ-сканування, я дізналася, що мій рак яєчників повернувся.
Я вже перенесла операцію як перший крок у моєму лікуванні та одужанні, і найближчими тижнями почну хіміотерапію.
Через це я не буду брати участь у Вімблдоні цього року, і протягом наступних кількох місяців я відмовлюся від своїх професійних зобов'язань, щоб зосередитися на своєму здоров'ї.
Рак яєчників невблаганний, але я залишатимуся оптимістичною та рішучою, продовжуючи боротися. Я глибоко вдячна своїй медичній команді, своїй родині, друзям та всім, хто звернувся до мене з добротою та підтримкою. З нетерпінням чекаю зустрічі з усіма знову незабаром", – написала екстенісистка.
Зазначимо, що двічі – у 2021-му та 2023-му роках – Еверт уже хворіла на рак яєчників. Його виявляли на ранніх стадіях, і Кріс вдавалося вилікуватися.
Нагадаємо, що колишній капітан і тренер збірної Англії Кевін Кіган зізнався, що у нього четверта стадію раку.