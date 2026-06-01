У дворазового володаря Золотого м’яча виявили рак

Колишній капітан і тренер збірної Англії Кевін Кіган зізнався, що у нього четверта стадія раку.

Про це повідомляє BBC Sport.

Четверта стадія є найпізнішою стадією раку і означає, що хвороба поширилася на інші частини тіла.

"Під час обстеження перед операцією лікарі виявили у мене рак. Вони сказали, що мають чудового спеціаліста з лікування саме такого захворювання – раку четвертої стадії. Я запитав про відсоток успішного лікування. Почув: 33%. Я думав, буде 80% або 90%. Але поки що я тут", – сказав Кіган.

Кіган шість років виступав за Ліверпуль (1971–1977), де провів 323 матчі, забив 100 голів і виграв Кубок європейських чемпіонів, три чемпіонати Англії, два Кубки УЄФА та Кубок Англії. Також грав за Гамбург, Саутгемптон, Ньюкасл і Сканторп, а за збірну Англії провів 63 матчі та забив 21 гол.

У 1978 і 1979 роках він здобув Золотий м'яч.

