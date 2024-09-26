Марта Костюк у неймовірному вбранні відвідала вечірку на честь China Open

Українська тенісистка Марта Костюк прибула до Китаю для участі у турнірі China Open.

Наша спортсменка минулої ночі відвідала особливу вечірку на честь старту змагань. Марта ознайомилась з китайською культурою, поспілкувалася з іншими тенісистами та відвідала місцеву кухню.

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Костюк, у свою чергу, вразила усіх ефектним вбранням, що викликало неймовірне захоплення українкою з боку іноземних фанатів.

Перший матч нашої тенісистки на China Open пройде вже у четвер, 27 вересня. Українка зіграє проти американки Кеті Волинець.

Нагадаємо, нещодавно Марта поступилася нейтральній росіянці Шнайдер на турнірі у Сеулі.