Костюк – про тенісну моду: Мені подобається бути різноманітною

Українська тенісистка Марта Костюк розповіла про своє ставлення до моди, що робить ідеальною тенісну сукню і те, хто є найстильнішою тенісисткою.

Інтерв'ю з Костюк наводить портал InStyle.

"Я б визначила свій особистий стиль як спортивний і дуже жіночний. Я не думаю, що мій стиль на корті сильно відрізняється; він просто більш спортивний, але я все одно намагаюся, щоб він був більш жіночним і відрізнявся від інших", – каже Марта.

Спонсором одягу та ракеток Костюк є компанія Wilson. Саме вони придумали сукню "Марта", яка викликала фурор на Вімблдоні-2024. Українка так описує свої стосунки з Wilson:

"Вони створили мою весільну сукню, тож я думаю, це багато що говорить про те, які в нас стосунки. Це чудова компанія і чудові люди, і я дуже рада, що вони стали частиною мого життя".

Марта Костюк на Вімблдоні-2024

"Найстильніша тенісистка? Я б, мабуть, назвала Коко Гофф. У неї завжди хороші комплекти і хороші кольори. Мені подобається, як вона виглядає. Я б також назвала себе тут", – зізнається Костюк.

А ось рецепт ідеальної тенісної сукні від другої ракетки України:

"Перш за все, вона має бути зручною. Теніс – дуже атлетичний вид спорту, мені потрібно почуватися комфортно у своїх ударах, замахах і рухах. Мені байдуже, який колір; я просто сподіваюся, що він не збігатиметься з фоном корту. Взагалі, мені подобається бути різноманітною, і я не проти грати в чому завгодно, якщо це зручно і красиво".

Нагадаємо, що Марта Костюк покинула турнір в Індіан-Веллсі на стадії 1/8 фіналу, поступившись дев'ятій ракетці світу, китаянці Чжен Ціньвень.