Костюк – про матч з Радукану: Я знала, що це буде битва

Марта Костюк розповіла про свою перемогу над британкою Еммою Радукану на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.

Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.

" Я програла їй тут, я б сказала, дуже легкий матч три роки тому, тому, очевидно, це не дуже хороші спогади. Тож я знала, що Емма – чудовий боєць, вона багато чого досягла і може грати в дивовижний теніс. Я знала, що це буде битва, тому я не очікувала, що матч буде легким. Тому я, звичайно, дуже рада перемозі".

Костюк також прокоментувала своє пошкодження правого зап'ястя, через яке їй довелося викликати на корт лікаря.

" Емма дуже сильно била по м'ячу під час розминки, тому, думаю, я просто перенапружила його, і ситуація тільки погіршувалася. Але я не думаю, що це щось погане, це був просто дуже дивний біль. Зазвичай у мене ніколи не буває проблем із зап'ястям або чогось подібного. Я, мабуть, зможу все залагодити до наступного матчу, але це було дивно", – сказала Марта.

Нагадаємо, що напередодні Костюк перемогла Радукану в матчі другого кола в Мадриді й надалі зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Поєдинок відбудеться у неділю, 27 квітня.