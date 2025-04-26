Костюк – про матч з Радукану: Я знала, що це буде битва
Марта Костюк
Марта Костюк розповіла про свою перемогу над британкою Еммою Радукану на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді.
Слова тенісистки наводить портал Великий теніс України.
"Я програла їй тут, я б сказала, дуже легкий матч три роки тому, тому, очевидно, це не дуже хороші спогади. Тож я знала, що Емма – чудовий боєць, вона багато чого досягла і може грати в дивовижний теніс. Я знала, що це буде битва, тому я не очікувала, що матч буде легким. Тому я, звичайно, дуже рада перемозі".
Костюк також прокоментувала своє пошкодження правого зап'ястя, через яке їй довелося викликати на корт лікаря.
"Емма дуже сильно била по м'ячу під час розминки, тому, думаю, я просто перенапружила його, і ситуація тільки погіршувалася. Але я не думаю, що це щось погане, це був просто дуже дивний біль. Зазвичай у мене ніколи не буває проблем із зап'ястям або чогось подібного. Я, мабуть, зможу все залагодити до наступного матчу, але це було дивно", – сказала Марта.
Нагадаємо, що напередодні Костюк перемогла Радукану в матчі другого кола в Мадриді й надалі зустрінеться з росіянкою Веронікою Кудерметовою. Поєдинок відбудеться у неділю, 27 квітня.