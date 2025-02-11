Костюк – про перемогу над Гофф: У нас з нею завжди виходять видовищні матчі

Українська тенісистка Марта Костюк у післяматчевому інтерв'ю розповіла про сенсаційну перемогу у другому колі турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 над третьою ракеткою світу Коко Гофф.

Костюк згадала, що перед тим, як здобути першу перемогу проти представниці чільної десятки рейтингу, вона зазнала 14 поразок у зустрічах з ними:

"Якщо згадати Штутгарт, і те, що там я обіграла 3 тенісисток із топ-10? Так, але щоб здобути першу перемогу, мені спочатку довелося програти 14 таких матчів. Тому, я думаю, вся справа в самовідданості та бажанні продовжувати рухатися далі. Саме завдяки цьому я сьогодні тут. Я впевнена, що скоро статистика в цих зустрічах зрівняється, у мене буде 14 перемог чи 15, скільки там я вже програла... Але, так, зараз це приємне відчуття".