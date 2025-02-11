Костюк – про перемогу над Гофф: У нас з нею завжди виходять видовищні матчі
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк у післяматчевому інтерв'ю розповіла про сенсаційну перемогу у другому колі турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 над третьою ракеткою світу Коко Гофф.
"Коко – неймовірний боєць, у нас завжди виходять видовищні матчі. Якщо ви не бачили наш матч на турнірі в Штутгарті, то зайдіть на YouTube і подивіться. Це точно був чудовий поєдинок. Сьогодні я просто намагалася дотримуватися того, що я повинна була робити. Я дуже щаслива, що все вирішилося у двох сетах", – сказала тенісистка.
Костюк згадала, що перед тим, як здобути першу перемогу проти представниці чільної десятки рейтингу, вона зазнала 14 поразок у зустрічах з ними:
"Якщо згадати Штутгарт, і те, що там я обіграла 3 тенісисток із топ-10? Так, але щоб здобути першу перемогу, мені спочатку довелося програти 14 таких матчів. Тому, я думаю, вся справа в самовідданості та бажанні продовжувати рухатися далі. Саме завдяки цьому я сьогодні тут. Я впевнена, що скоро статистика в цих зустрічах зрівняється, у мене буде 14 перемог чи 15, скільки там я вже програла... Але, так, зараз це приємне відчуття".
Нагадаємо, напередодні Костюк залишила парний розряд турніру в Досі.