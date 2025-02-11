Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Костюк – про перемогу над Гофф: У нас з нею завжди виходять видовищні матчі

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2025, 16:54
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк у післяматчевому інтерв'ю розповіла про сенсаційну перемогу у другому колі турніру серії WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025 над третьою ракеткою світу Коко Гофф.

"Коко неймовірний боєць, у нас завжди виходять видовищні матчі. Якщо ви не бачили наш матч на турнірі в Штутгарті, то зайдіть на YouTube і подивіться. Це точно був чудовий поєдинок. Сьогодні я просто намагалася дотримуватися того, що я повинна була робити. Я дуже щаслива, що все вирішилося у двох сетах", – сказала тенісистка.

Костюк згадала, що перед тим, як здобути першу перемогу проти представниці чільної десятки рейтингу, вона зазнала 14 поразок у зустрічах з ними:

"Якщо згадати Штутгарт, і те, що там я обіграла 3 тенісисток із топ-10? Так, але щоб здобути першу перемогу, мені спочатку довелося програти 14 таких матчів. Тому, я думаю, вся справа в самовідданості та бажанні продовжувати рухатися далі. Саме завдяки цьому я сьогодні тут. Я впевнена, що скоро статистика в цих зустрічах зрівняється, у мене буде 14 перемог чи 15, скільки там я вже програла... Але, так, зараз це приємне відчуття".

Нагадаємо, напередодні Костюк залишила парний розряд турніру в Досі.

Марта Костюк Коко Гофф WTA 1000

Марта Костюк

Сенсація у Катарі. Костюк вибила з боротьби третю ракетку світу
Три українки вийдуть на корт 11 лютого на престижному турнірі у Досі
Костюк поступилася на старті парних змагань у Досі
50 відтінків Костюк: відео того, як Марта запиває ліки стало мемом у соцмережах
Костюк та Світоліна піднялись на одну позицію в оновленому рейтингу WTA

Останні новини