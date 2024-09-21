Програний тай-брейк: Костюк поступилася нейтральній росіянці Шнайдер на турнірі у Сеулі

Українська тенісистка Марта Костюк (18) поступилася "нейтралці" Діані Шнайдер (20) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).

Матч тривав 1 годину 30 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (9:7), 6:3.

Перший сет проходив у рівній боротьбі. Спортсменкам довелося грати тай-брейк. Спочатку все було під контролем Марти і вона повела 5:3, але у підсумку не зуміла довести справу до перемоги – 9:7 на користь Шнайдер. У другому сеті суперниця завдяки помилкам Костюк виборола путівку до 1/2 фіналу.

Українка 1 раз подала навиліт, допустилася 11 подвійних помилок, та використала 4 з 9 брейк-пойнтів. У Шнайдер 1 ейс, 4 подвійні помилки та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Hana Bank Korea Open – WTA 500

Cеул, Південна Корея

Хард

Чвертьфінал, 21 вересня

Діана Шнайдер (-) – Марта Костюк (Україна) 7:6 (9:7), 6:3

Зазначимо, що матч мав відбутися вчора, але всі поєдинки 1/4 перенесли на суботу через сильну зливу.