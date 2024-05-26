У перший день Roland Garros-2024 зіграють Костюк, Ястремська та Цуренко

Українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко зіграють матчі стартового кола Roland Garros-2024 уже в перший день турніру.

Розклад матчів українок 26 травня

12:00. Даяна Ястремська (32, Україна) – Айла Томлянович (207, Австралія). Корт №14, перший запуск.

12:00. Леся Цуренко (44, Україна) – Донна Векич (40, Хорватія). Корт № 12, перший запуск.

13:30*. Марта Костюк (20, Україна) – Лаура Пігоссі (119, Бразилія). Корт № 6, другий запуск, після гри Ванг – Тімофєєва.

* – Час орієнтовний.

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, в основній сітці візьмуть участь одразу 6 представниць України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева стартові поєдинки зіграють 27 травня.