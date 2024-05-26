У перший день Roland Garros-2024 зіграють Костюк, Ястремська та Цуренко
— 26 травня, 09:00
Українські тенісистки Марта Костюк, Даяна Ястремська та Леся Цуренко зіграють матчі стартового кола Roland Garros-2024 уже в перший день турніру.
Розклад матчів українок 26 травня
12:00. Даяна Ястремська (32, Україна) – Айла Томлянович (207, Австралія). Корт №14, перший запуск.
12:00. Леся Цуренко (44, Україна) – Донна Векич (40, Хорватія). Корт № 12, перший запуск.
13:30*. Марта Костюк (20, Україна) – Лаура Пігоссі (119, Бразилія). Корт № 6, другий запуск, після гри Ванг – Тімофєєва.
* – Час орієнтовний.
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Нагадаємо, в основній сітці візьмуть участь одразу 6 представниць України. Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева стартові поєдинки зіграють 27 травня.