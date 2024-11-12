Хеліоваара та Паттен виграли другий матч на Підсумковому турнірі ATP
Харрі Хеліоваара та Генрі Паттен
ATP Tour
У вівторок, 12 листопада, у Турині відбувся матч другого туру Групи В Підсумкового турніру ATP.
У цій грі зійшлися пари, які перемогли в першому турі: австралійці Макс П'юрселл та Джордан Томпсон зустрілися з Харрі Хеліоваарою (Фінляндія) та Генрі Паттеном (Велика Британія).
У першому сеті тенісисти вирішили не помилятися, тому не дивно, що справа дійшла до тай-брейку. Ось там австралійці програли три власні подачі, що дозволило їхнім суперникам забрати сет.
Другий сет був також конкурентним, але вже з більшою кількістю помилок. І знову Хеліоваара та Паттен виявилися сильнішими, саме вони завоювали перемогу.
ATP Finals
Турин, Італія, хард
Парний розряд, груповий етап, другий матч
12 листопада
Макс П'юрселл (Австралія) / Джордан Томпсон (Австралія) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія) / Генрі Паттен (Велика Британія) 6:7(3), 5:7
Хеліоваара та Паттен займають перше місце Групи В, вигравши обидва матчі. Томпсон та П'юрселл поки що тримають за собою другий рядок таблиці.
У другому матчі вечора Марсель Гранольєрс та Орасіо Себальос зіграють з Веслі Коолхофом та Ніколою Мектічем.