Покаже свою найкращу гру: Бадоса поділилась очікуваннями від матчу проти Костюк

12-та ракетка світу Паула Бадоса заявила, що очікує непростого матчу проти українки Марти Костюк у третьому колі Відкритого чемпіонату Австралії.

Слова іспанки наводить тенісний блог Punto de Break:

"Це буде складний матч. Ми вже грали тут раніше, і я знаю, що їй подобаються такі умови. Вона демонструє чудовий теніс у великих матчах. Очікую, що вона покаже свою найкращу гру, адже Марту можна назвати дуже талановитою тенісисткою. Тому готуюся до серйозної битви".

У другому колі Australian Open Бадоса легко перемогла 150-й номер рейтингу WTA австралійку Талію Гібсон із рахунком 6:1, 6:0. Марта Костюк на цьому ж етапі виявилася сильнішою за представницю Німеччини Юле Німаєр (6:3, 6:0).

Костюк зіграє із цієї суперницею вп'яте. Перші три очні зустрічі завершились на користь іспанки, четвертий матч Бадоса дограти не змогла. Цікаво, що Марта і Паула втретє зіграють на кортах Мельбурна.