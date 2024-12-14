Алькарас: Australian Open – моя ціль на наступний рік

Третя ракетка світу Карлос Алькарас розповів про свої цілі на 2025 рік та наголосив, що його основна мета – перемога на Australian Open.

Слова тенісиста наводить Eurosport.

"Я хочу, щоб 2025 рік став ще більш захоплюючим, ніж цей. Скажімо так, я хочу більшого.

Австралія – це те, яке я хочу зробити татуювання, навіть якщо моєму батькові це не сподобається. Перемога там – основна мета.

Це був рік злетів та падінь, але він все одно позитивний. Я досі радію, коли передивляюсь відео з Ролан Гаррос чи Вімблдону.

Іноді дуже важко знайти своє щастя, але я дуже хочу, щоб люди поряд зі мною посміхались", – розповів Алькарас.