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Алькарас: Australian Open – моя ціль на наступний рік

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 14:44
Алькарас: Australian Open – моя ціль на наступний рік
Карлос Алькарас
Daily Express

Третя ракетка світу Карлос Алькарас розповів про свої цілі на 2025 рік та наголосив, що його основна мета – перемога на Australian Open.

Слова тенісиста наводить Eurosport.

"Я хочу, щоб 2025 рік став ще більш захоплюючим, ніж цей. Скажімо так, я хочу більшого.

Австралія – це те, яке я хочу зробити татуювання, навіть якщо моєму батькові це не сподобається. Перемога там – основна мета.

Це був рік злетів та падінь, але він все одно позитивний. Я досі радію, коли передивляюсь відео з Ролан Гаррос чи Вімблдону.

Іноді дуже важко знайти своє щастя, але я дуже хочу, щоб люди поряд зі мною посміхались", – розповів Алькарас.

Зазначимо, що напередодні Карлос став переможцем виставкового турніру The Garden Cup-2024 у Нью-Йорку.

Раніше стало відомо, що британський тенісист скасував тиждень тренувань з іспанцем.

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