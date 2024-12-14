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Перша ракетка Великої Британії скасував тренування з Алькарасом

Володимир Максименко — 14 грудня 2024, 12:52
Перша ракетка Великої Британії скасував тренування з Алькарасом
Джек Дрейпер
The Independent

Перша ракетка Великої Британії Джек Дрейпер скасував сумісне тренування із переможцем ATP 500 Карлосом Алькарасом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Британець отримав ушкодження стегна, через що не зможе провести тиждень тренувань з іменитим іспанцем. Втім, як заявив сам Дрейпер, він зможе взяти участь в Australian Open.

"У мене були деякі проблеми зі стегном. Якби я поїхав до Іспанії - це було б несправедливо по відношенню до Карлоса, адже я не був би готовим на всі сто відсотків.

Втім, травма не така серйозна, щоб завадити мені виступити в Австралії. Я дуже важко працюю, щоб бути готовим до турніру", – розповів Дрейпер.

Зазначимо, що сам Алькарас нещодавно став переможцем виставкового турніру The Garden Cup-2024 у Нью-Йорку.

Раніше Карлос висловився про співробітництво Мюррея та Джоковича.

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